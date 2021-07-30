Пожежі у Туреччині: кількість загиблих досягла 4, понад 180 людей госпіталізовані

Внаслідок масштабних пожеж на середземноморському узбережжі Туреччини загинули вже 4 людини та понад 180 потрапили до лікарень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Спершу було відомо про трьох загиблих у Манавгаті. Згодом повідомили про ще одну жертву у Мармарисі - 25-річний чоловік загинув, намагаючись допомогти іншим.

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У четвер врятували 10 людей, що виявились заблокованими на човні посеред озера, оточеного лісовою пожежею.

Багатьом мешканцям сіл і містечок довелося кидати свої авто і виходити пішки.

Вдень 30 липня міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі заявив, що 57 осередків пожежі взяли під контроль, не уточнивши їхню загальну кількість.

До боротьби з вогнем залучені понад 4000 співробітників служб надзвичаних ситуацій, 3 літаки, 9 безпілотників, 38 гелікоптерів та інша техніка.

Температура повітря на півдні Туреччини сягає 40°C, а пориви вітру - іноді до 50 км за годину.

За попередніми оцінками, пожежі в Анталії знищили близько 2300 будівель.

Міністр сільського і лісового господарства Бекір Пакдемірлі заявив, що для постраждалих від пожежі відтермінують виплати за кредитами. Перші виплати людям, які втратили майно, мають початися найближчими днями, погорільцям обіцяють забезпечити житло і матеріальну допомогу.

Не виключають, що причиною перших осередків пожежі міг стати підпал, тому що горіння почалося майже одночасно у чотирьох точках. Президент заявив про початкок розслідування.

Як повідомлялося, напередодні у провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".