Пожежі у Туреччині: кількість загиблих досягла 4, понад 180 людей госпіталізовані
Внаслідок масштабних пожеж на середземноморському узбережжі Туреччини загинули вже 4 людини та понад 180 потрапили до лікарень.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Спершу було відомо про трьох загиблих у Манавгаті. Згодом повідомили про ще одну жертву у Мармарисі - 25-річний чоловік загинув, намагаючись допомогти іншим.
У четвер врятували 10 людей, що виявились заблокованими на човні посеред озера, оточеного лісовою пожежею.
Багатьом мешканцям сіл і містечок довелося кидати свої авто і виходити пішки.
Вдень 30 липня міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі заявив, що 57 осередків пожежі взяли під контроль, не уточнивши їхню загальну кількість.
До боротьби з вогнем залучені понад 4000 співробітників служб надзвичаних ситуацій, 3 літаки, 9 безпілотників, 38 гелікоптерів та інша техніка.
Температура повітря на півдні Туреччини сягає 40°C, а пориви вітру - іноді до 50 км за годину.
За попередніми оцінками, пожежі в Анталії знищили близько 2300 будівель.
Міністр сільського і лісового господарства Бекір Пакдемірлі заявив, що для постраждалих від пожежі відтермінують виплати за кредитами. Перші виплати людям, які втратили майно, мають початися найближчими днями, погорільцям обіцяють забезпечити житло і матеріальну допомогу.
Не виключають, що причиною перших осередків пожежі міг стати підпал, тому що горіння почалося майже одночасно у чотирьох точках. Президент заявив про початкок розслідування.
Як повідомлялося, напередодні у провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.
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