Боротися з пожежами в Анталії допоможуть два українські літаки

Україна відправить для боротьби з масштабними пожежами в турецькій Анталії два пожежні літаки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій.

"30 липня два пожежні літаки ДСНС України вилітають до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла", - йдеться у заяві.

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Спершу президент України Володимир Зеленський анонсував відправлення до Анталії одного літака.

Допомогу відправляють згідно з угодою про співпрацю між ДСНС та аналогічним турецьким відомством - Президенцією з управління на випадок надзвичайних ситуацій.

"Україна направляє два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії", - зазначає ДСНС.

За інформацією, переданою відомству, всього до гасіння пожеж в Анталії вже залучені понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки і 35 літаків або гелікоптерів.

Нагадаємо, пожежі в Анталії на середземноморському узбережжі Туреччини тривають вже третю добу, одночасно у близько десятку місць. Внаслідок пожеж загинули 4 людини і десятки постраждали, евакуйовані щонайменш 18 сіл.

У турецькій провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".