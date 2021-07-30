МЗС закликало українців не їхати до охоплених пожежами туристичних регіонів Туреччини

Міністерство закордонних справ України закликало українських громадян утриматись від відвідин охоплених пожежею регіонів на Середземноморському узбережжі Туреччини.

Про це йдеться в оприлюднених у п’ятницю рекомендаціях українського МЗС, пише "Європейська правда".

"28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об’єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів", - наголосили в міністерстві.

Відзначається, що є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармарис тощо.

"З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів", - закликало міністерство.

Як повідомлялося, внаслідок масштабних пожеж на середземноморському узбережжі Туреччини загинули вже 4 людини та понад 180 потрапили до лікарень.

Напередодні у провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".