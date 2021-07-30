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МЗС закликало українців не їхати до охоплених пожежами туристичних регіонів Туреччини

П'ятниця, 30 липня 2021, 13:07

Міністерство закордонних справ України закликало українських громадян утриматись від відвідин охоплених пожежею регіонів на Середземноморському узбережжі Туреччини.

Про це йдеться в оприлюднених у п’ятницю рекомендаціях українського МЗС, пише "Європейська правда".

"28 липня аномально високими температурами повітря були спровоковані й розповсюдились лісові пожежі в південно-західних регіонах Туреччини з високою концентрацією туристичних об’єктів, зокрема, провінціях Анталія, Адана, Мерсін та Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів", - наголосили в міністерстві. 

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Відзначається, що є жертви серед місцевого населення, постраждали і перебувають під загрозою окремі об’єкти туристичної інфраструктури в містах Бодрум, Мармарис тощо.

"З урахуванням непрогнозованого подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів", - закликало міністерство.

Як повідомлялося, внаслідок масштабних пожеж на середземноморському узбережжі Туреччини загинули вже 4 людини та понад 180 потрапили до лікарень.

Напередодні у провінції Мугла лісові пожежі підійшли впритул до кількох готелів, туристів довелося тимчасово евакуювати на пляж.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

 

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