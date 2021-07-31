Британську компанію-перевізника помітили за використанням мапи України без Криму

Компанія-перевізник CAME-RO, зареєстрована у Британії, використовує у брендуванні своїх фургонів мапу, на якій територія України не включає Крим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Редакція "Української правди" та "Європейської правди" отримала від небайдужого читача фото з Італії. Увагу чоловіка, який працює дальнобійником, привернуло авто компанії з мапою України без Криму, що вантажилося на пором.

За його словами, автомобіль був на румунських номерах.

Аналогічне брендування можна бачити на фотографіях з офіційної Facebook-сторінки CAME-RO - зокрема, такий самий фургон зображений на обкладинці.

Знімок з екрану

Компанія пропонує послуги з організації переїздів у межах Британії та по всій Європі, а також послуги зберігання.

На її офіційному сайті зазначається, що компанія має офіси в Лондоні та Глазго, а склади - у Бірмінгемі та місті Вест-Бромвіч.

В реєстрі на урядовому сайті місцем реєстрації компанії вказано місто Сметвік у Західному Мідлендсі, а керівником - Чіпріан Оанеа, громадянин Румунії.