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Британську компанію-перевізника помітили за використанням мапи України без Криму

Субота, 31 липня 2021, 16:31

Компанія-перевізник CAME-RO, зареєстрована у Британії, використовує у брендуванні своїх фургонів мапу, на якій територія України не включає Крим.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Редакція "Української правди" та "Європейської правди" отримала від небайдужого читача фото з Італії. Увагу чоловіка, який працює дальнобійником, привернуло авто компанії з мапою України без Криму, що вантажилося на пором.

 

За його словами, автомобіль був на румунських номерах. 

 

Аналогічне брендування можна бачити на фотографіях з офіційної Facebook-сторінки CAME-RO - зокрема, такий самий фургон зображений на обкладинці.

Знімок з екрану
Знімок з екрану

Компанія пропонує послуги з організації переїздів у межах Британії та по всій Європі, а також послуги зберігання.  

На її офіційному сайті зазначається, що компанія має офіси в Лондоні та Глазго, а склади - у Бірмінгемі та місті Вест-Бромвіч.

В реєстрі на урядовому сайті місцем реєстрації компанії вказано місто Сметвік у Західному Мідлендсі, а керівником - Чіпріан Оанеа, громадянин Румунії.

 
 

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