До Литви з Білорусі за останню добу пробралися більше сотні нелегальних мігрантів

За неділю та ранок понеділка, 5 липня, литовські прикордонники затримали ще 134 мігрантів, що незаконно потрапили в країну через кордон Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У Службі охорони державного кордону Литви повідомили, що з цих людей 34 виявили у Варенському, Ігналінському, Вільнюсьому та Швенченському районах, а решту - на території Друскінінкського самоврядування, через яке прибувають більшість нелегальних мігрантів.

Загалом з початку року на кордоні з Литвою затримали вже 1232 нелегальних мігрантів - в 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік, при цьому рекордним став останній тиждень. Лише за останні чотири дні прикордонники Друскінінської застави затримали 416 людей. Рекордними були 150-160 затримань за добу.

Мігрантів розміщують у приміщеннях на території прикордонних громад і тестують на коронавірус. Місцева влада вже просить про допомогу інші регіони, заявивши, що скоро громади не матимуть місць для поселення нових мігрантів у прийнятних умовах.

Департамент міграції розглядає їхні заявки на отримання притулку.

"З 1 червня на східному кордоні ЄС з Білоруссю були затримані 1044 нелегальних мігрантів. Ми цінуємо підтримку, яку вже надав ЄС, але потрібно більше термінових дій", - зазначила прем'єрка Інгріда Шимоніте.

1044 illegal migrants detained on EU eastern border with Belarus since 1 June.



Appreciate #EU support so far.



More and urgent actions are needed ahead. https://t.co/afthiDi38t