До Литви з Білорусі за останню добу пробралися більше сотні нелегальних мігрантів
За неділю та ранок понеділка, 5 липня, литовські прикордонники затримали ще 134 мігрантів, що незаконно потрапили в країну через кордон Білорусі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
У Службі охорони державного кордону Литви повідомили, що з цих людей 34 виявили у Варенському, Ігналінському, Вільнюсьому та Швенченському районах, а решту - на території Друскінінкського самоврядування, через яке прибувають більшість нелегальних мігрантів.
Загалом з початку року на кордоні з Литвою затримали вже 1232 нелегальних мігрантів - в 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік, при цьому рекордним став останній тиждень. Лише за останні чотири дні прикордонники Друскінінської застави затримали 416 людей. Рекордними були 150-160 затримань за добу.
Мігрантів розміщують у приміщеннях на території прикордонних громад і тестують на коронавірус. Місцева влада вже просить про допомогу інші регіони, заявивши, що скоро громади не матимуть місць для поселення нових мігрантів у прийнятних умовах.
Департамент міграції розглядає їхні заявки на отримання притулку.
"З 1 червня на східному кордоні ЄС з Білоруссю були затримані 1044 нелегальних мігрантів. Ми цінуємо підтримку, яку вже надав ЄС, але потрібно більше термінових дій", - зазначила прем'єрка Інгріда Шимоніте.
1044 illegal migrants detained on EU eastern border with Belarus since 1 June.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) July 5, 2021
Appreciate #EU support so far.
More and urgent actions are needed ahead. https://t.co/afthiDi38t
Нагадаємо, 2 липня Литва оголосила надзвичайну ситуацію національного масштабу через наплив мігрантів з Білорусі. Мігранти, що нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії.
В уряді вважають це організованою акцією режиму Лукашенка проти Литви за її жорстку позицію щодо репресій у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.
Європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.
Нагадаємо, в кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.