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До Литви з Білорусі за останню добу пробралися більше сотні нелегальних мігрантів

Понеділок, 5 липня 2021, 15:13

За неділю та ранок понеділка, 5 липня, литовські прикордонники затримали ще 134 мігрантів, що незаконно потрапили в країну через кордон Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У Службі охорони державного кордону Литви повідомили, що з цих людей 34 виявили у Варенському, Ігналінському, Вільнюсьому та Швенченському районах, а решту - на території Друскінінкського самоврядування, через яке прибувають більшість нелегальних мігрантів. 

 

Загалом з початку року на кордоні з Литвою затримали вже 1232 нелегальних мігрантів - в 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік, при цьому рекордним став останній тиждень. Лише за останні чотири дні прикордонники Друскінінської застави затримали 416 людей. Рекордними були 150-160 затримань за добу.

 

Мігрантів розміщують у приміщеннях на території прикордонних громад і тестують на коронавірус. Місцева влада вже просить про допомогу інші регіони, заявивши, що скоро громади не матимуть місць для поселення нових мігрантів у прийнятних умовах. 

Департамент міграції розглядає їхні заявки на отримання притулку. 

"З 1 червня на східному кордоні ЄС з Білоруссю були затримані 1044 нелегальних мігрантів. Ми цінуємо підтримку, яку вже надав ЄС, але потрібно більше термінових дій", - зазначила прем'єрка Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, 2 липня Литва оголосила надзвичайну ситуацію національного масштабу через наплив мігрантів з Білорусі. Мігранти, що нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії.

В уряді вважають це організованою акцією режиму Лукашенка проти Литви за її жорстку позицію щодо репресій у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

Європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

Нагадаємо, в кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.

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Литва Білорусь мігранти
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