Глава МЗС Німеччини закликав скасувати всі COVID-обмеження у серпні

Усі обмеження в Німеччині, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу, повинні бути скасовані, коли вакцина буде запропонована всім охочим.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"Це очікується протягом серпня. Після того, як усі в Німеччині отримають пропозицію щодо вакцинації, більше не існуватиме жодного юридичного чи політичного обґрунтування будь-яких обмежень", - сказав Маас.

Канцлер Ангела Меркель пообіцяла, що до 21 вересня всім будуть запропоновані щеплення, тоді як міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що це може бути вже в кінці цього місяця.

Щеплення ще не затверджені для дітей, і Німецьке товариство імунологів (DGfI) застерігає, що колективний імунітет може бути неможливим без вакцинації дітей та підлітків.

"Як правило, передбачається наявність колективного імунітету, коли від 60 до 70 відсотків населення буде захищено від збудника. Але це передбачає, що патоген не може розмножуватися у цих осіб", - заявив віцепрезидент DGfI Рейнхольд Форстер.

Він зазначає, що з Sars-Cov-2 зовсім інша справа: люди можуть передавати вірус, навіть якщо самі не хворі, хоча вони щеплені та не мають симптомів.

За даними німецького Інституту Роберта Коха (RKI), принаймні 85% населення у віці від 12 до 59 років та 90% від 60 років і старше повинні бути повністю вакциновані для боротьби з варіантом Дельта.

На сьогодні ще не затверджено жодної вакцини для дітей до 12 років.

Станом на неділю 56,5% німецького населення отримали принаймні одну дозу вакцини, а 38,9% були повністю вакциновані.