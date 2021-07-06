Звільненим за зловживання і крадіжки чиновникам ЄС дозволили зберегти пенсії - звіт

Чиновникам Європейського Союзу, звільненим за сексуальне насильство, тривалі відсутності на роботі, непослух і крадіжки, було дозволено зберегти пенсії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у внутрішньому дисциплінарному звіті Брюсселя, дані з якого наводить The Times.

Один чиновник був звільнений минулого року за сексуальне насильство і крадіжки, але зберіг свою пенсію, тому що Європейська комісія "взяла до уваги стан психічного здоров'я чиновника як пом'якшувальну обставину".

Другий чиновник мав "велику кількість несанкціонованих відсутностей, систематично відмовлявся працювати та виконувати інструкції керівників", перш ніж був звільнений за витік конфіденційних внутрішніх документів.

Цьому чиновнику також дозволили зберегти свою пенсію. Остаточна сума може досягати 70% від останньої зарплати, що для найстарших співробітників може становити близько 15 700 євро на місяць.

Пенсія одного відставного чиновника була зменшена на 1500 євро в місяць протягом двох років після того, як він використовував свій особисту адресу електронної пошти для відправки 56 електронних листів, що "ображають" співробітників комісії.

Інший чиновник отримав зменшення в 600 євро в місяць з пенсії протягом року "за психологічне переслідування і неналежну поведінку щодо співробітників" компанії, що працює на Європейський Союз.

Згідно зі звітом, минулого року в ході щорічної оцінки 95 посадових осіб були розслідувані на предмет скоєння правопорушень, включаючи відшкодування витрат, кумівство і гнівну поведінку.

Вісімнадцять випадків були пов'язані з переслідуванням, було 16 випадків "несанкціонованої зовнішньої діяльності" і сім випадків конфлікту інтересів. Були звільнені троє чиновників.