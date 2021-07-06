Уволенным за злоупотребление и кражи чиновникам ЕС разрешили сохранить пенсии - отчет

Чиновникам Европейского Союза, уволенным за сексуальное насилие, длительные отсутствия на работе, непослушание и кражи, было разрешено сохранить пенсии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится во внутреннем дисциплинарном отчете Брюсселя, данные из которого приводит The Times.

Один чиновник был уволен в прошлом году за сексуальное насилие и воровство, но сохранил свою пенсию, потому что Европейская комиссия "приняла во внимание состояние психического здоровья чиновника как смягчающее обстоятельство".

Второй чиновник имел "большое количество несанкционированных отсутствий, систематически отказывался работать и не соблюдал инструкции иерархии", прежде чем был уволен за утечку конфиденциальных внутренних документов.

Этому чиновнику также разрешили сохранить свою пенсию. Окончательная сумма может достигать 70% от последней зарплаты, что для самых старших сотрудников может составлять около 15 700 евро в месяц.

Пенсия одного отставного чиновника была уменьшена на 1500 евро в месяц в течение двух лет после того, как он использовал свой личный адрес электронной почты для отправки 56 электронных писем, "оскорбляющих и опорочивающих" сотрудников комиссии.

Другой чиновник получил уменьшение в 600 евро в месяц из пенсии в течение года "за психологическое преследование и ненадлежащее поведение по отношению к сотрудникам" компании, работающей на Европейский Союз.

Согласно отчету, в прошлом году в ходе ежегодной оценки 95 должностных лиц были расследованы на предмет совершения правонарушений, включая возмещение расходов, кумовство и гневное поведение.

Восемнадцать случаев были связаны с преследованием, было 16 случаев "несанкционированной внешней деятельности" и семь случаев конфликта интересов. Были уволены трое чиновников.