ЄС про рішення Мінська скоротити дипперсонал Литви: це ще більше ізолює Білорусь

Європейський союз відреагував на рішення МЗС Білорусі звести до мінімуму дипломатичну присутність Литви у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Європейської зовнішньополітичної служби.

У вівторок влада Білорусі наказала главі місії посольства Литви в Мінську та генеральному консулу в Гродно виїхати з країни до 11 липня, різко обмеживши литовську дипломатичну присутність в країні.

"Цим рішенням режим Лукашенка закриває подальші дипломатичні канали зв'язку. Також скорочуючи консульський персонал дипломатичних місій держав-членів ЄС, режим обмежує можливості білорусів їздити до ЄС. Вже в жовтні минулого року на прохання режиму литовський та польський посли покинули країну, а в травні цього року усім співробітникам посольства Латвії в Мінську було наказано виїхати. Зовсім недавно влада Білорусі попросила главу Представництва ЄС у Мінську повернутися до Брюсселя для консультацій" - нагадали в ЄС.

"Цими діями режим ще більше ізолює себе. Такі рішення також шкодять Білорусі та її населенню. Відкриті дипломатичні канали спілкування під час труднощів є надзвичайно важливими" - йдеться у заяві.

ЄС закликав владу Білорусі дозволити повну присутність дипломатичних місій ЄС та держав-членів.

Напередодні МЗС Білорусі викликало тимчасову повірену у справах Литви Асту Андріяускене для висловлення протесту у зв’язку з отриманням офісом білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської дипломатичного статусу у Литві.