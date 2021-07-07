ЕС о решении Минска сократить дипперсонал Литвы: это еще больше изолирует Беларусь

Европейский союз отреагировал на решение МИД Беларуси свести к минимуму дипломатическое присутствие Литвы в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Европейской внешнеполитической службы.

Во вторник власти Беларуси приказали главе миссии посольства Литвы в Минске и генеральному консулу в Гродно выехать из страны до 11 июля, резко ограничив литовское дипломатическое присутствие в стране.

"Этим решением режим Лукашенко закрывает дальнейшие дипломатические каналы связи. Также сокращая консульский персонал дипломатических миссий государств-членов ЕС, режим ограничивает возможности белорусов ездить в ЕС. Уже в октябре прошлого года по просьбе режима литовский и польский послы покинули страну, а в мае этого года всем сотрудникам посольства Латвии в Минске было приказано уехать. Совсем недавно власти Беларуси попросили главу Представительства ЕС в Минске вернуться в Брюссель для консультаций"- напомнили в ЕС.

"Этими действиями режим еще больше изолирует себя. Такие решения также вредят Беларуси и ее населению. Открытые дипломатические каналы общения во время труда очень важны ", - говорится в заявлении.

ЕС призвал власти Беларуси разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и государств-членов.

Накануне МИД Беларуси вызвало временную поверенную в делах Литвы Асту Андрияускене для выражения протеста в связи с получением офисом белорусской оппозиционерки Светланы Тихановськои дипломатического статуса в Литве.