Кількість іноземних працівників у Польщі зросла попри пандемію, найбільше – серед молоді

У Польщі попри пандемію коронавірусу збільшилася кількість іноземних працівників, які вперше приїхали на роботу до цієї країни.

Про це йдеться у статті "Всупереч пандемії: як українські трудові іммігранти у Польщі впоралися з кризою".

"Попри пандемію, іноземці охоче приїжджають до Польщі на заробітки. Більше того, кількість працівників-іноземців, які вперше приїхали на роботу до Польщі, збільшилася аж на 15 відсоткових пунктів", - йдеться у спільному дослідженні агентства EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Найбільше зростання кількості трудових мігрантів у Польщі відбулося в групі віком 18–25 років. "Це означає, що Польща залишається привабливим напрямком для громадян України, навіть для тих, котрі тільки входять на ринок праці. До речі, майже 38% опитаних планувало виїхати на заробітки до Польщі ще до початку епідемії SARS-CoV-2", - зазначають автори дослідження.

Головним рушієм міграції залишається економічний фактор. Більше половини іноземців вирішили приїхати до Польщі під час пандемії через вищий заробіток у порівнянні з їхньою батьківщиною.

Майже кожного третього респондента спонукала виїхати погана політична та економічна ситуація у його державі, а кожен четвертий вказав як головний фактор виїзду до Польщі відсутність можливості працевлаштування вдома та вищий рівень життя над Віслою.