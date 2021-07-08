Количество иностранных работников в Польше выросло несмотря на пандемию

В Польше несмотря на пандемию коронавируса увеличилось количество иностранных работников, впервые приехавших на работу в эту страну.

Об этом говорится в статье "Вопреки пандемии: как украинские трудовые иммигранты в Польше справились с кризисом".

"Несмотря на пандемию, иностранцы охотно приезжают в Польшу на заработки. Более того, количество работников-иностранцев, которые впервые приехали на работу в Польшу, увеличилось аж на 15 процентных пунктов", - говорится в совместном исследовании агентства EWL и Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Наибольший рост количества трудовых мигрантов в Польше произошел в группе 18-25 лет.

"Это означает, что Польша остается привлекательным направлением для граждан Украины, даже для тех, которые только входят на рынок труда. Кстати, почти 38% опрошенных планировали выехать на заработки в Польшу еще до начала эпидемии SARS-CoV-2", - отмечают авторы исследования.

Главным двигателем миграции остается экономический фактор. Более половины иностранцев решили приехать в Польшу во время пандемии из-за более высоких заработков по сравнению с их родиной.

Почти каждого третьего респондента побудила уехать плохая политическая и экономическая ситуация в его стране, а каждый четвертый указал как главный фактор выезда в Польшу отсутствие возможности трудоустройства дома и высокий уровень жизни над Вислой.