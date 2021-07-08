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У Вроцлаві через пошкодження газопроводу евакуювали сотню людей, згоріли кілька авто

Четвер, 8 липня 2021, 13:23

У Вроцлаві внаслідок пошкодження газопроводу сталася пожежа, через яку довелось евакуювати близько сотні людей. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFM24.

Інцидент стався на вулиці Дмовського близько 8 години ранку. Екскаватор у процесі робіт зачепив газопровід і пробив трубу. Робітники побачили витік та встигли відійти на безпечну відстань і викликали спеціальні служби. Невдовзі після того газ зайнявся, ймовірно, через розігрітий екскаватор, який залишили поруч. Вогонь знищив екскаватор та два запаркованих поруч легкові авто.

Як повідомили кореспондентам у поліції, у зв’язку з подіями евакуювали понад 90 осіб з 5 прилеглих будинків. Ніхто не постраждав.

На місці працювали 14 пожежних машин. Близько 11 ранку пожежу загасили.

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