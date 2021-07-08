У Вроцлаві через пошкодження газопроводу евакуювали сотню людей, згоріли кілька авто

У Вроцлаві внаслідок пошкодження газопроводу сталася пожежа, через яку довелось евакуювати близько сотні людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFM24.

Інцидент стався на вулиці Дмовського близько 8 години ранку. Екскаватор у процесі робіт зачепив газопровід і пробив трубу. Робітники побачили витік та встигли відійти на безпечну відстань і викликали спеціальні служби. Невдовзі після того газ зайнявся, ймовірно, через розігрітий екскаватор, який залишили поруч. Вогонь знищив екскаватор та два запаркованих поруч легкові авто.

#Wrocław: wybuch gazu i pożar na ul. Dmowskiego. Łącznie ewakuowano mieszkańców z pięciu bloków - kilkaset osób. Uszkodzone zostały też kable energetyczne. Akcja zostala zakończona, a wszyscy wrócili do domu. Autor: Paweł Atłachowicz @RMF24pl pic.twitter.com/iIhYrdQLIU — Mateusz Czmiel (@MCzmiel) July 8, 2021

Як повідомили кореспондентам у поліції, у зв’язку з подіями евакуювали понад 90 осіб з 5 прилеглих будинків. Ніхто не постраждав.

На місці працювали 14 пожежних машин. Близько 11 ранку пожежу загасили.