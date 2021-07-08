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Во Вроцлаве из-за повреждения газопровода эвакуировали около 100 человек

Четверг, 8 июля 2021, 13:23

Во Вроцлаве в результате повреждения газопровода произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать почти сотню человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFM24.

Инцидент произошел на улице Дмовского около 8 утра. Экскаватор в процессе работ задел газопровод и пробил трубу. Рабочие увидели утечку, отошли на безопасное расстояние и вызвали специальные службы. Вскоре после того газ загорелся, вероятно, из-за разогретого экскаватора, который оставили рядом. Огонь уничтожил экскаватор и два запаркованных рядом автомобиля.

Как сообщили корреспондентам в полиции, в связи с событиями эвакуировали более 90 человек из 5 близлежащих домов. Никто не пострадал.

На месте работали 14 пожарных машин. Около 11 утра пожар был потушен.

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