Во Вроцлаве из-за повреждения газопровода эвакуировали около 100 человек

Во Вроцлаве в результате повреждения газопровода произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать почти сотню человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFM24.

Инцидент произошел на улице Дмовского около 8 утра. Экскаватор в процессе работ задел газопровод и пробил трубу. Рабочие увидели утечку, отошли на безопасное расстояние и вызвали специальные службы. Вскоре после того газ загорелся, вероятно, из-за разогретого экскаватора, который оставили рядом. Огонь уничтожил экскаватор и два запаркованных рядом автомобиля.

#Wrocław: wybuch gazu i pożar na ul. Dmowskiego. Łącznie ewakuowano mieszkańców z pięciu bloków - kilkaset osób. Uszkodzone zostały też kable energetyczne. Akcja zostala zakończona, a wszyscy wrócili do domu. Autor: Paweł Atłachowicz @RMF24pl pic.twitter.com/iIhYrdQLIU — Mateusz Czmiel (@MCzmiel) July 8, 2021

Как сообщили корреспондентам в полиции, в связи с событиями эвакуировали более 90 человек из 5 близлежащих домов. Никто не пострадал.

На месте работали 14 пожарных машин. Около 11 утра пожар был потушен.