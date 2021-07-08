У Нідерландах пройшло останнє цього літа засідання суду у справі катастрофи MH17

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" відбулося останнє цього літа засідання суду у справі про збитий літак рейсу MH17.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Сьогодні у судовій залі були присутні родичі загиблих, які зазвичай стежили за процесом зі спеціальної зали на другому поверсі.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс повідомив, що суддя Дагмар Костер перебуває на карантині і слідкуватиме за процесом в режимі онлайн.

Натомість у судовій залі були відсутні захисники Олега Пулатова, одного з чотирьох обвинувачених. Його адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt повідомили, що сьогодні за процесом слідкуватимуть у прямій трансляції.

Суд на сьогоднішньому засіданні розглядав запити захисту Пулатова, а також відповідав на письмові подання сторони обвинувачення та адвокатів родичів загиблих щодо компенсацій.

Згідно з повідомленням на сайті суду, наступне засідання у справі відбудеться 6 вересня.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

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