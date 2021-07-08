В Нидерландах прошло последнее этим летом заседание суда по делу катастрофы MH17

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" состоялось последнее этим летом заседание суда по делу о сбитом самолете рейса MH17.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Сегодня в зале присутствовали родственники погибших, которые обычно следили за процессом со специального зала на втором этаже.

Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что судья Дагмар Костер находится на карантине и будет следить за процессом в режиме онлайн.

В то же время в зале отсутствовали защитники Олега Пулатова, одного из четырех обвиняемых. Его адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt сообщили, что сегодня за процессом будут следить в прямой трансляции.

Суд на заседании рассматривал запросы защиты Пулатова, а также отвечал на письменные представления стороны обвинения и адвокатов родственников погибших относительно компенсаций.

Согласно сообщению на сайте суда, следующее заседание по делу состоится 6 сентября.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Напомним, Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса MH17 в марте 2020 года.

Подсудимые - россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - до сих пор не принимали участия в слушаниях. Пулатов - единственный, кто назначил защитную группу, остальных судят заочно. Через своего адвоката Пулатов отрицал свою причастность.