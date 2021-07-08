COVID-19: агенство ЄС позначило "зеленою зоною" більшу частину блоку

Європейське агентство з попередження та контролю захворювань позначило як "зелену зону" за ситуацією з коронавірусом більшу частину країн ЄС та Європейської економічної зони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить оновлена мапа, яку публікують щотижня у четвер.

На мапі від 8 липня вже більша частина території країн ЄС та Європейської економічної зони позначені зеленим, тоді як два тижні тому до зеленої зони віднесли приблизно половину території цих країн.

До "жовтої" зони увійшла вся Ірландія та частина території Швеції, Норвегії, Фінляндії, Нідерландів, Греції і Бельгії. При цьому, кілька тижнів тому у Швеції та Нідерландах ще були "червоні" зони.

До червоної зони увійшла більша частина території Португалії та Іспанії (остання раніше була переважно "жовтою") і низка заморських територій Франції, а до темно-червоної, що означає найгіршу епідемічну ситуацію - лише Кіпр, який два тижні тому ще був жовтим. При цьому, якщо в Португалії та Іспанії показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 2 тижні складає 240.53 та 215.12, для Кіпру це - приблизно вдвічі більше, 493.13.

Критеріями для поділу на зони є не лише кількість виявлених випадків, а й кількість тестів відносно кількості населення та відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

На піку попередньої хвилі епідемії майже вся Європа була червоною або темно-червоною зоною.

Як свідчать дані ECDC про вакцинацію від коронавірусу, на цей час щеплення принаймні першою дозою отримали понад 63% дорослих європейців, а повністю щеплені - понад 42%.

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