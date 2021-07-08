COVID-19: агентство ЕС обозначило "зеленой зоной" большую часть блока

Европейское агентство по предупреждению и контролю заболеваний обозначило как "зеленую зону" по ситуации с коронавирусом большую часть стран ЕС и Европейской экономической зоны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленная карта, которую публикуют еженедельно в четверг.

На карте от 8 июля уже большая часть территории стран ЕС и Европейской экономической зоны обозначены зеленым, тогда как две недели назад в зеленую зону входила примерно половина территории этих стран.

В "желтой" зоне оказались вся Ирландия и часть территории Швеции, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Греции и Бельгии. При этом, несколько недель назад в Швеции и Нидерландах еще были "красные" зоны.

В красную зону вошла большая часть территории Португалии и Испании (последняя ранее была преимущественно "желтой") и ряд заморских территорий Франции, а в тёмно-красную, что означает самую худшую эпидемическую ситуацию - только Кипр, который две недели назад еще был желтым. При этом, если в Португалии и Испании показатель заболеваемости на 100 000 населения за последние 2 недели составляет 240.53 и 215.12, для Кипра это - примерно вдвое больше, 493.13.

Критериями для разделения на зоны является не только количество выявленных случаев, но и количество тестов относительно количества населения и процент положительных тестов среди всех сделанных.

На пике предыдущей волны эпидемии почти вся Европа была красной или темно-красной зоной.

Как свидетельствуют данные ECDC о вакцинации от коронавируса, на данный момент прививки по крайней мере первой дозой получили более 63% взрослых европейцев, а полностью привиты - более 42%.

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