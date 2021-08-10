В Італії прогнозують найспекотніший тиждень літа з температурою до +48 градусів

Італійські метеорологи прогнозують, що поточний тиждень стане найспекотнішим цього літа з температурою, яка на півдні країни може досягати +48 градусів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Аномальна спека пов’язана із субтропічним антициклоном з Африки.

Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило найвищий - червоний - рівень погодної небезпеки в восьми містах, в тому числі в Римі.

Для захисту від спеки МОЗ закликає італійців дотримуватися низки правил: уникати перебування на сонці з 11:00 до 18:00; виходити в прохолодні години, дотримуючись дистанції не менше одного метра від інших людей, і уникати фізичних навантажень на свіжому повітрі в найспекотніші години.

Також рекомендується пити багато води, але уникати занадто холодних і алкогольних напоїв. Важливо також дотримуватися легкої дієти, віддаючи перевагу макаронам і рибі, уникаючи складних і гострих страв. Рекомендується носити легкий одяг з натуральних волокон.