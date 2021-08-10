В Италии прогнозируют самую жаркую неделю лета с температурой до +48 градусов

Итальянские метеорологи прогнозируют, что текущая неделя станет самой жаркой за это лето - с температурой, которая на юге страны может достигать +48 градусов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Аномальная жара связана с субтропическим антициклоном из Африки.

Министерство здравоохранения Италии объявило самый высокий - красный - уровень погодной опасности в восьми городах, в том числе в Риме.

Для защиты от жары Минздрав призывает итальянцев соблюдать ряд правил: избегать пребывания на солнце с 11:00 до 18:00; выходить в прохладные часы, соблюдая дистанцию ​​не менее одного метра от других людей, и избегать физических нагрузок на свежем воздухе в жаркие часы.

Также рекомендуется пить много воды, но избегать слишком холодных и алкогольных напитков. Важно также придерживаться легкой диеты, избегая сложных и острых блюд. Рекомендуется носить легкую одежду из натуральных волокон.