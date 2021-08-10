Єврокомісія проаналізує рішення Польщі щодо Дисциплінарної палати, яку критикує ЄС

Європейська комісія проаналізує рішення Польщі скасувати Дисциплінарну палату, яка, за словами критиків, є інструментом тиску на польських суддів.

Про це у вівторок повідомив речник Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс встановив 16 серпня як крайній термін для виконання Польщею рішення Європейського суду щодо розпуску Дисциплінарної палати, яка, за словами Брюсселя, використовується для тиску на суддів або надання політичного контролю над судовими рішеннями.

Читайте також У Польщі відреагували на попередження Єврокомісії щодо рішення Суду ЄС

Дедлайн 16 серпня залишається незмінним, повідомив на брифінгу в вівторок прессекретар Комісії.

Голова правлячої партії Польщі Ярослав Качинський минулого тижня заявив, що Польща ліквідує Дисциплінарну палату, яка, за рішенням вищого суду ЄС, порушує європейські правила.

Водночас Качинський сказав, що реформа судової системи, яка включає пропозицію про зміну палати, вже була запланована, і наполіг, що не приймає рішення вищого суду ЄС.

14 липня Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення.

У Брюсселі вважають, що Польща порушила законодавство ЄС, дозволивши Дисциплінарній палаті, незалежність і неупередженість якої не гарантована, ухвалювати рішення, що безпосередньо впливають на суддів і їхню роботу.