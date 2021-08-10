Еврокомиссия проанализирует решение Польши по Дисциплинарной палате, раскритикованной ЕС

Европейская комиссия проанализирует решение Польши ликвидировать Дисциплинарную палату, которая, по словам критиков, служит инструментом давления на польских судей.

Об этом во вторник сообщил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс установил 16 августа как крайний срок для выполнения Польшей решения Европейского суда о роспуске Дисциплинарной палаты, которая, по словам Брюсселя, используется для давления на судей или предоставления политического контроля над судебными решениями.

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Дедлайн 16 августа остается неизменным, сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь Комиссии.

Председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский на прошлой неделе заявил, что Польша ликвидирует Дисциплинарную палату, которая, согласно решению высшего суда ЕС, нарушает европейские правила.

В то же время Качиньский сказал, что реформа судебной системы, которая включает предложение об изменении палаты, уже была запланирована, и настоял, что не принимает решения высшего суда ЕС.

14 июля Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, до принятия финального решения.

В Брюсселе считают, что Польша нарушила законодательство ЕС, позволив Дисциплинарной палате, независимость и беспристрастность которой не гарантирована, принимать решения, непосредственно влияющие на судей и их работу.