У Норвегії через витік хлору загинули майже 96 тисяч лососів

Близько 96 тисяч вирощених лососів загинули через витік з резервуара 15 000 літрів хлору у фіорд в арктичній Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

Роджер Педерсен, речник лососевої компанії Grieg Seafood, сказав, що витік трапився на бійні риби в місті Альта, і риба в цей час перебувала у загорожі неподалік.

"Ми пов'язуємо це з витоком хлору", - сказав Педерсен норвезькій телекомпанії NRK, додавши, що зараз компанія "відповідально поводиться з мертвою рибою і розслідує причини витоку".

Хлор використовується для знезараження води після забою.

У Twitter поліція півночі Норвегії заявила, що "значна кількість лосося мертва" і що рідина вилилася в Атлантичний океан.

Прессекретар поліції Штейн Юго Йоргенсен сказав NRK, що на суші немає небезпеки забруднення хлором. Причини витоку речовини розслідують.

Місто Альта розташоване за 175 кілометрів на північний схід від Тромсе, найбільшого міста арктичної Норвегії.

Grieg Seafood описує себе як одна з провідних світових компаній з вирощування лосося. Компанія має ферми в Норвегії, Канаді та поблизу Шетландських островів Британії.