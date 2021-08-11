В Норвегии из-за утечки хлора погибли почти 96 000 лососей

Около 96000 выращенных лососей погибли из-за утечки из резервуара 15 000 литров хлора в фьорд в арктической Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Роджер Педерсен, представитель лососевой компании Grieg Seafood, сказал, что утечка случился на бойне рыбы в городе Альта, и рыба в это время находилась в ограде неподалеку.

"Мы связываем это с утечкой хлора", - сказал Педерсен норвежской телекомпании NRK, добавив, что сейчас компания "ответственно обращается с мертвой рыбой и расследует причины утечки".

Хлор используется для обеззараживания воды после забоя.

В Twitter полиция севере Норвегии заявила, что "значительное количество лосося мертво" и жидкость вылилась в Атлантический океан.

Пресс-секретарь полиции Штейн Юго Йоргенсен сказал NRK, что на суше нет опасности загрязнения хлором. Причины утечки вещества расследуют.

Город Альта расположен в 175 километрах к северо-востоку от Тромсё, крупнейшего города арктической Норвегии.

Grieg Seafood описывает себя как одна из ведущих мировых компаний по выращиванию лосося. Компания фермы в Норвегии, Канаде и вблизи Шетландских островов Великобритании.