В Італії собаки-рятувальники повернули на берег 14 людей, яких течією віднесло в море

На італійському пляжі собаки-рятувальники повернули на берег 14 людей, членів трьох родин, яких течія віднесла далеко у море.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Випадок стався на вихідних у прибережній зоні між пляжами Сп’яджа дель Анголо та Лідо Альтамареа в муніципалітеті Сперлонго, розташованому між Римом та Неаполем.

Родини відпочивали на морі на надувних матрацах та інших плавзасобах приблизно за 100 метрів від берега. Серед них було у тому числі вісім дітей віком від 6 до 12 років.

Несподівано здійнялися сильні хвилі, течія почала зносити їх у море. Самостійно гребти у напрямку берега їм не вдалося. На додачу, декількох хвилі збили з плавзасобів у воду. Люди перелякались і почали кликати на допомогу.

Стороння дівчина на пляжі зрозуміла, що щось трапилось, і побігла кликати рятувальників зі станції, розташованої неподалік.

Витягати відпочивальників на берег відправили трьох рятувальних собак-лабрадорів, 4-річного Ероса, 7-річну Мію та 5-річну Міру. Вони здійснили кілька запливів і протягом 20 хвилин доставили усіх назад на пляж.

Рятувальна операція перетворилась на виставу для близько 400 інших відпочивальників на пляжі. Після повернення собак вітали оплесками.

Мер Сперлонги Армандо Кусані сказав, що цей випадок підтверджує правильність рішення включити собак у пляжну рятувальну службу.