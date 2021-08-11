В Италии собаки-спасатели вернули на берег 14 человек, которых течением унесло в море

На итальянском пляже собаки-спасатели вернули на берег 14 человек, членов трех семей, которых течение отнесло далеко в море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

Случай произошел на выходных в прибрежной зоне между пляжами Спьяджа дель Анголо и Лидо Альтамареа ,в муниципалитете Сперлонга, расположенном между Римом и Неаполем.

Семьи отдыхали на море на надувных матрасах и других плавсредствах примерно в 100 метрах от берега. Среди них было восемь детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Неожиданно поднялись сильные волны, течение начало сносить их в море. Самостоятельно грести в направлении берега им не удалось. Нескольких волны сбили с плавсредств в воду. Люди испугались и стали звать на помощь.

Посторонняя девушка на пляже поняла, что что-то случилось, и побежала звать спасателей со станции, расположенной неподалеку.

Вытягивать отдыхающих на берег отправили трех спасательных собак-лабрадоров, 4-летнего Эроса, 7-летнюю Мию и 5-летнюю Миру. Они совершили несколько заплывов и в течение 20 минут доставили всех обратно на пляж.

Спасательная операция превратилась в спектакль для около 400 других отдыхающих на пляже. По возвращении собак приветствовали аплодисментами.

Мэр Сперлонга Армандо Кусан сказал, что этот случай подтверждает правильность решения включить собак в пляжную спасательную службу.