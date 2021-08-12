Віцеспікера польського Сенату не пустили в Росію

Віцеспікер Сенату Польщі Богдан Борусевич повідомив, що не полетить на похорон російського дисидента Сергєя Ковальова, оскільки йому відмовили у праві в’їзду на територію Російської Федерації.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", політик мав представляти на похороні Сенат Польщі.

Під час брифінгу для преси він додав, що це сталося не вперше.

Росія не дозволила в’їзд Борусевичу у 2015 році, коли він мав прибути до Москви, щоб взяти участь у похороні російського опозиціонера Бoриса Нємцова.

Представник російського посольства у Варшаві підтвердив Борусевичу, що заборона на в’їзд до Росії була введена щодо нього у 2015 році.

Тепер же Борусевич зазначив, що таке рішення стало для нього несподіванкою.

Коментуючи відмову у в'їзді в Росію, Борусевич сказав, що "виникає питання, чи російська влада, як і раніше, бореться проти тих, хто був її противником, але вже покинув цей світ і мертвий?"

Російський дисидент і правозахисник Сергєй Ковальов помер 9 серпня у віці 91 року. Його тричі номінували на здобуття Нобелівської премії миру. Ковальов наголошував на необхідності розслідування та засудження Катинського злочину. 2009 року він отримав Хрест Великого ордену заслуги Республіки Польща.