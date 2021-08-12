Вице-спикера польского Сената не пустили в Россию

Вице-спикер Сената Польши Богдан Борусевич сообщил, что не полетит на похороны российского диссидента Сергея Ковалева, поскольку ему отказали в праве въезда на территорию Российской Федерации.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", политик должен был представлять на похоронах Сенат Польши.

Во время брифинга для прессы он добавил, что это произошло не впервые.

Россия не разрешила въезд Борусевичу в 2015 году, когда он должен был прибыть в Москву, чтобы принять участие в похоронах российского оппозиционера Бoриса Немцова.

Представитель российского посольства в Варшаве подтвердил Борусевичу, что запрет на въезд в Россию был введен относительно него в 2015 году.

Теперь же Борусевич отметил, что такое решение стало для него неожиданностью.

Комментируя отказ во въезде в Россию, Борусевич сказал, что "возникает вопрос, борются ли российские власти по-прежнему против тех, кто был их противником, но уже покинул этот мир и умер?"

Российский диссидент и правозащитник Сергей Ковалев умер 9 августа в возрасте 91 года. Его трижды номинирован на Нобелевскую премию мира. Ковалев отмечал необходимость расследования и осуждения Катынского преступления. В 2009 году он получил Крест Великого ордена заслуги Республики Польша.