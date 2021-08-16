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В Іспанії човен з наркотиками вилетів на пляж, відпочивальники затримали контрабандистів

Понеділок, 16 серпня 2021, 18:09

В іспанській провінції Гранада контрабандисти наркотиків намагалися втекти від морського патруля і вилетіли на пляж з відпочивальниками, які їх і затримали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Погоня почалася в суботу ввечері після того, як морська поліція помітила підозрілий човен біля пляжу. Невеликий катер, намагаючись втекти від погоні, на повному ходу вилетів на пляж, де було багато відпочиваючих.

Під звуки сирен поліції двоє чоловіків вискочили з човна, намагаючись врятуватися втечею. Близько дюжини пляжників кинулися за ними.

Незабаром натовпу вдалося схопити одного з чоловіків, штовхнувши його на землю, коли він спробував перетнути пляж

Поліція прибула через кілька хвилин. На той час відвідувачі пляжу притиснули одного з чоловіків до землі, в той час як інші намагалися знайти другого втікача.

Поліція повідомила, що один підозрюваний був арештований на місці, а другий пізніше неподалік.

Пізніше поліція повідомила, що човен перевозила понад 700 кг канабісу. Пізніше правоохоронці вітали сміливі дії пляжників.

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Іспанія кримінал
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