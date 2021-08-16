В Іспанії човен з наркотиками вилетів на пляж, відпочивальники затримали контрабандистів

В іспанській провінції Гранада контрабандисти наркотиків намагалися втекти від морського патруля і вилетіли на пляж з відпочивальниками, які їх і затримали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

Погоня почалася в суботу ввечері після того, як морська поліція помітила підозрілий човен біля пляжу. Невеликий катер, намагаючись втекти від погоні, на повному ходу вилетів на пляж, де було багато відпочиваючих.

Gracias a la colaboración ciudadana el Servicio Marítimo y Seguridad Ciudadana de la @guardiacivil de #Granada consiguen detener a los narcotraficantes de una narcolancha.



Gracias a todos, porque sin vosotros, no sería posible.#ServirYProteger #EquiparacionYa pic.twitter.com/gtCWHXGzaJ — Jucil Nacional (@jucilnacional) August 14, 2021

Під звуки сирен поліції двоє чоловіків вискочили з човна, намагаючись врятуватися втечею. Близько дюжини пляжників кинулися за ними.

Незабаром натовпу вдалося схопити одного з чоловіків, штовхнувши його на землю, коли він спробував перетнути пляж

Поліція прибула через кілька хвилин. На той час відвідувачі пляжу притиснули одного з чоловіків до землі, в той час як інші намагалися знайти другого втікача.

Поліція повідомила, що один підозрюваний був арештований на місці, а другий пізніше неподалік.

Пізніше поліція повідомила, що човен перевозила понад 700 кг канабісу. Пізніше правоохоронці вітали сміливі дії пляжників.