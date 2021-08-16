В Испании лодка с наркотиками вылетела на пляж, отдыхающие задержали контрабандистов

В испанской провинции Гранада контрабандисты наркотиков пытались сбежать от морского патруля и вылетели на пляж с отдыхающими, которые их и задержали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Погоня началась в субботу вечером после того, как морская полиция заметила подозрительную лодку у пляжа Мелицена. Небольшой катер, пытаясь уйти от погони, на полном ходу вылетел на пляж, где было много отдыхающих.

Gracias a la colaboración ciudadana el Servicio Marítimo y Seguridad Ciudadana de la @guardiacivil de #Granada consiguen detener a los narcotraficantes de una narcolancha.



Gracias a todos, porque sin vosotros, no sería posible.#ServirYProteger #EquiparacionYa pic.twitter.com/gtCWHXGzaJ — Jucil Nacional (@jucilnacional) August 14, 2021

Под звуки сирен полиции двое мужчин выскочили из лодки, пытаясь спастись бегством. Около дюжины пляжников бросились в погоню.

Вскоре толпе удалось схватить одного из мужчин, толкнув его на землю, когда он попытался пересечь пляж

Полиция прибыла через несколько минут. К тому времени посетители пляжа прижали одного из мужчин к земле, в то время как другие пытались найти второго человека.

Полиция сообщила, что один подозреваемый был арестован на месте, а второй мужчина позже неподалеку.

Позже полиция сообщила, что лодка перевозила более 700 кг каннабиса. Позднее правоохранители приветствовали смелые действия пляжников.