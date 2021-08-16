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В Испании лодка с наркотиками вылетела на пляж, отдыхающие задержали контрабандистов

Понедельник, 16 августа 2021, 18:09

В испанской провинции Гранада контрабандисты наркотиков пытались сбежать от морского патруля и вылетели на пляж с отдыхающими, которые их и задержали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

Погоня началась в субботу вечером после того, как морская полиция заметила подозрительную лодку у пляжа Мелицена. Небольшой катер, пытаясь уйти от погони, на полном ходу вылетел на пляж, где было много отдыхающих.

Под звуки сирен полиции двое мужчин выскочили из лодки, пытаясь спастись бегством. Около дюжины пляжников бросились в погоню.

Вскоре толпе удалось схватить одного из мужчин, толкнув его на землю, когда он попытался пересечь пляж

Полиция прибыла через несколько минут. К тому времени посетители пляжа прижали одного из мужчин к земле, в то время как другие пытались найти второго человека.

Полиция сообщила, что один подозреваемый был арестован на месте, а второй мужчина позже неподалеку.

Позже полиция сообщила, что лодка перевозила более 700 кг каннабиса. Позднее правоохранители приветствовали смелые действия пляжников.

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Испания криминал
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