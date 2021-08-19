Глави МВС країн ЄС погодились посилити зовнішній кордон Євросоюзу через мігрантів

Країни ЄС звинуватили Білорусь у здійсненні "прямого нападу" шляхом виштовхування мігрантів через кордон, і, стурбовані перспективою зростання кількості афганських мігрантів, погодилися, що їм необхідно в майбутньому зміцнити свої зовнішні кордони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Європейський союз звинувачує самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в організації прибуття тисяч людей до кордонів Литви, Латвії та Польщі у помсту за санкції, введені проти Мінська.

Міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС зазначили, що Білорусь прагне "інструменталізувати людей у ​​політичних цілях".

"Ця агресивна поведінка ... є неприйнятною і становить пряму атаку, спрямовану на дестабілізацію та тиск на ЄС", - сказано в заяві міністрів.

Це питання стало ще гострішим у світлі захоплення талібами Афганістану. Багато афганців намагаються втекти з країни, побоюючись репресій.

Країни-члени ЄС побоюються повтору міграційної кризи 2015/16 років, коли хаотичне прибуття понад мільйона людей з Близького Сходу створило значний тиск на системи соціального забезпечення і безпеки та сприяло зростанню популярності ультраправих сил.

Міністри, без прямого посилання на Афганістан, заявили, що існує "необхідність зміцнення всього зовнішнього кордону" ЄС для запобігання нелегальному перетину в майбутньому.

У заяві міністрів йдеться, що країнам, що межують з Білорусією та іншим інституціям ЄС, вже надано фінансову та технічну допомогу для подолання кризи, і за необхідності можна буде надати більше.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що встановлення огорожі та системи моніторингу може коштувати більше 500 мільйонів євро, і що її країна сподівається на підтримку з боку ЄС.

Європейська Комісія виділила Литві 37 мільйонів євро невідкладної допомоги для задоволення нагальних потреб. Однак уже у вересні Литва має намір подати заявку на додаткову фінансову підтримку.

Всього цього року 4 124 людини - переважно іракці - незаконно потрапили на територію Литви, переважно в липні, хоча лише 14 в'їхали між 5 і 17 серпня, коли Литва та сусідня Латвія почали завертати тих, хто намагався перетнути кордон.

Польща заявила в середу, що направила понад 900 військових, щоб допомогти забезпечити свій кордон з Білоруссю.