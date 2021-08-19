Главы МВД стран ЕС согласились усилить внешнюю границу Евросоюза из-за мигрантов

Страны ЕС обвинили Беларусь в осуществлении "прямого нападения" путем выталкивания мигрантов через границу, и, обеспокоенные перспективой роста количества афганских мигрантов, согласились, что им необходимо в будущем укрепить свои внешние границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Европейский союз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в организации прибытия тысяч людей к границам Литвы, Латвии и Польши в отместку за санкции, введенные против Минска.

Министры внутренних дел 27 стран ЕС отметили, что Беларусь стремится "инструментализировать людей в политических целях".

"Это агрессивное поведение ... неприемлемо и представляет собой прямую атаку, направленную на дестабилизацию и давление на ЕС", - говорится в заявлении министров.

Этот вопрос стал еще острее в свете захвата талибами Афганистана. Многие афганцы пытаются бежать из страны, опасаясь репрессий.

Страны-члены ЕС опасаются повторения миграционного кризиса 2015/16 годов, когда хаотическое прибытие более миллиона человек с Ближнего Востока создало значительное давление на системы социального обеспечения и безопасности и способствовало росту популярности ультраправых сил.

Министры, без прямой ссылки на Афганистан, заявили, что существует "необходимость укрепления всей внешней границы" ЕС для предотвращения нелегального пересечения в будущем.

В заявлении министров говорится, что странам, которые граничат с Белоруссией и другим институтам ЕС, уже предоставлено финансовую и техническую помощь для преодоления кризиса, и при необходимости можно будет предоставить больше.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что установление ограждения и системы мониторинга может стоить больше 500 млн евро, и что ее страна надеется на поддержку со стороны ЕС.

Европейская Комиссия выделила Литве 37 млн евро неотложной помощи для удовлетворения насущных потребностей. Однако уже в сентябре Литва намерена подать заявку на дополнительную финансовую поддержку.

Всего в этом году 4124 человека - в основном иракцы - незаконно попали на территорию Литвы, преимущественно в июле, хотя только 14 въехали между 5 и 17 августа, когда Литва и соседняя Латвия начали заворачивать тех, кто пытался пересечь границу.

Польша заявила в среду, что направила более 900 военных, чтобы помочь обеспечить свою границу с Беларусью.