Перша посол Ірландії з резиденцією в Україні офіційно почала роботу
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у першого посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський привітав Тересу Ґілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства у Києві.
"Важливо, що до Дня Незалежності Україна вперше має посольство Ірландії. Впевнений, що діалог між нашими країнами лише зміцнюватиметься", – сказав Володимир Зеленський.
У цей же вечір президент України прийняв вірчі грамоти у нового посла Вірменії Володимира Карапетяна, посла Кореї Кіма Хьонг Те та посла Нігерії Шіни Фатай Алеге.
Нагадаємо, посольство Ірландії вперше в історії двосторонніх відносин почало роботу 8 червня 2021 року. До цього ірландський посол у Празі працював в Україні за сумісництвом.
Посольство Ірландії тимчасово розташувалося поруч з Представництвом ЄС в Україні.
Today EU Ambassador to Ukraine, Mr Matti Maasikas, and Ambassador-designate of Ireland to Ukraine, Ms Therese Healy, signed an agreement to temporarily co-locate in Kyiv. Thanks to our EU colleagues @EUDelegationUkraine for hosting our Chancery 🇮🇪🇪🇺🇺🇦. Дякую! pic.twitter.com/d5MM28bEtP— Irish Embassy Ukraine (@IrlEmbUkraine) June 9, 2021
Ірландія визнала Україну 31 грудня 1991 року, дипломатичні стосунки між країнами були встановлені 1 квітня 1992 року.
З 2000 в Україні і в Ірландії функціонують почесні консульства.