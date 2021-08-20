Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перша посол Ірландії з резиденцією в Україні офіційно почала роботу 

Байден з дружиною щепляться третьою дозою вакцини від коронавірусу

COVID-мапа Європи далі темнішає, "зеленими" залишились майже виключно сусіди України

Іспанія не дозволила військовим кораблям РФ заходити до порту Сеути






Перша посол Ірландії з резиденцією в Україні офіційно почала роботу 

П'ятниця, 20 серпня 2021, 07:44

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у першого посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський привітав Тересу Ґілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства у Києві.

"Важливо, що до Дня Незалежності Україна вперше має посольство Ірландії. Впевнений, що діалог між нашими країнами лише зміцнюватиметься", – сказав Володимир Зеленський.

 

У цей же вечір президент України прийняв вірчі грамоти у нового посла Вірменії Володимира Карапетяна, посла Кореї Кіма Хьонг Те та посла Нігерії Шіни Фатай Алеге. 

Нагадаємо, посольство Ірландії вперше в історії двосторонніх відносин почало роботу 8 червня 2021 року. До цього ірландський посол у Празі працював в Україні за сумісництвом. 

Посольство Ірландії тимчасово розташувалося поруч з Представництвом ЄС в Україні.

Ірландія визнала Україну 31 грудня 1991 року, дипломатичні стосунки між країнами були встановлені 1 квітня 1992 року.

З 2000 в Україні і в Ірландії функціонують почесні консульства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ірландія МЗС Зеленський
powered by lun.ua