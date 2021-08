Перша посол Ірландії з резиденцією в Україні офіційно почала роботу 

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у першого посла Ірландії з резиденцією в Україні Тереси Ґілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський привітав Тересу Ґілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства у Києві.

"Важливо, що до Дня Незалежності Україна вперше має посольство Ірландії. Впевнений, що діалог між нашими країнами лише зміцнюватиметься", – сказав Володимир Зеленський.

У цей же вечір президент України прийняв вірчі грамоти у нового посла Вірменії Володимира Карапетяна, посла Кореї Кіма Хьонг Те та посла Нігерії Шіни Фатай Алеге.

Нагадаємо, посольство Ірландії вперше в історії двосторонніх відносин почало роботу 8 червня 2021 року. До цього ірландський посол у Празі працював в Україні за сумісництвом.

Посольство Ірландії тимчасово розташувалося поруч з Представництвом ЄС в Україні.

Today EU Ambassador to Ukraine, Mr Matti Maasikas, and Ambassador-designate of Ireland to Ukraine, Ms Therese Healy, signed an agreement to temporarily co-locate in Kyiv. Thanks to our EU colleagues @EUDelegationUkraine for hosting our Chancery 🇮🇪🇪🇺🇺🇦. Дякую! pic.twitter.com/d5MM28bEtP