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Первая посол Ирландии с резиденцией в Украине официально начала работу

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Первая посол Ирландии с резиденцией в Украине официально начала работу

Пятница, 20 августа 2021, 07:44

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у первого посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Хили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба Офиса президента.

Зеленский поздравил Тересу Хили с началом миссии и отметил важность принятия ирландским правительством решения об открытии посольства в Киеве.

"Важно, что ко Дню Независимости Украина впервые имеет посольство Ирландии. Уверен, что диалог между нашими странами будет только укрепляться", - сказал Владимир Зеленский.

 

В этот же вечер президент Украины принял верительные грамоты у нового посла Армении Владимира Карапетяна, посла Кореи Кима Хьонга То и посла Нигерии Шины Фатай Алеге.

Напомним, посольство Ирландии впервые в истории двусторонних отношений начало работу 8 июня 2021 года. До этого ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству.

Посольство Ирландии временно расположось рядом с Представительством ЕС в Украине.

Ирландия признала Украину 31 декабря 1991 года, дипломатические отношения между странами были установлены 1 апреля 1992 года.

С 2000 года в Украине и в Ирландии функционируют почетные консульства.

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Ирландия МИД Зеленский
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