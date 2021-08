Первая посол Ирландии с резиденцией в Украине официально начала работу

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у первого посла Ирландии с резиденцией в Украине Тересы Хили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба Офиса президента.

Зеленский поздравил Тересу Хили с началом миссии и отметил важность принятия ирландским правительством решения об открытии посольства в Киеве.

"Важно, что ко Дню Независимости Украина впервые имеет посольство Ирландии. Уверен, что диалог между нашими странами будет только укрепляться", - сказал Владимир Зеленский.

В этот же вечер президент Украины принял верительные грамоты у нового посла Армении Владимира Карапетяна, посла Кореи Кима Хьонга То и посла Нигерии Шины Фатай Алеге.

Напомним, посольство Ирландии впервые в истории двусторонних отношений начало работу 8 июня 2021 года. До этого ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству.

Посольство Ирландии временно расположось рядом с Представительством ЕС в Украине.

Today EU Ambassador to Ukraine, Mr Matti Maasikas, and Ambassador-designate of Ireland to Ukraine, Ms Therese Healy, signed an agreement to temporarily co-locate in Kyiv. Thanks to our EU colleagues @EUDelegationUkraine for hosting our Chancery 🇮🇪🇪🇺🇺🇦. Дякую! pic.twitter.com/d5MM28bEtP