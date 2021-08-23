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Президент Латвії, говорячи про Крим, нагадав про 50-річну окупацію своєї країни

Понеділок, 23 серпня 2021, 12:18

Президент Латвії Егілс Левітс у своєму виступі на саміті Кримської платформи нагадав, що країни Балтії 50 років пробули під радянською окупацією, але врешті змогли відновити незалежність. 

"Латвія має власний досвід незаконної окупації, як і наші сусіди Литва та Естонія. Міжнародна спільнота ніколи не визнала нелегальну анексію балтійських країн, і через 50 років незалежність країн Балтії відновилася. Відтоді минуло вже 30 років, і ми зараз є членами ЄС та НАТО з міжнародно визнаною владою і кордонами. Цей прецедент вже є частиною міжнародного права. І випадок України та інші, коли сталося кричуще порушення міжнародного права, врешті закінчиться тим, що правопорядок відновиться. Я абсолютно переконаний, що рано чи пізно Крим знову стане українським", - заявив Левітс.

Він додав, що об’єднання на зразок Кримської платформи було б дуже доречним для країн Балтії тоді, коли вони перебували під окупацією - щоб постійно нагадувати про питання на міжнародному рівні.

Егілс Левітс нагадав, що Латвія серед перших погодилася взяти участь у Кримській платформі, а в парламенті країни створена група депутатів для підтримки платформи. 

"Можливо іншим парламентам також варто заснувати такі групи підтримки. Ми ініціюватимемо створення такої групи і в міжнародних парламентських асоціаціях як Парламентська асамблея НАТО і подібні. Все це сприятиме цілям Кримської платформи - зберігати питання Криму в міжнародному порядку денному", - додав президент Латвії. 

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Латвія Кримська платформа
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