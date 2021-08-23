Президент Латвии, говоря о Крыме, напомнил о 50-летней оккупации своей страны

Президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении на саммите Крымской платформы напомнил, что страны Балтии 50 лет пробыли под советской оккупацией, но в конце концов смогли восстановить независимость.

"Латвия имеет собственный опыт незаконной оккупации, как и наши соседи Литва и Эстония. Международное сообщество никогда не признало нелегальную аннексию балтийских стран, и через 50 лет независимость стран Балтии восстановилась. С тех пор прошло уже 30 лет, и мы сейчас являемся членами ЕС и НАТО с международно признанной властью и границами. Этот прецедент уже является частью международного права. И случай Украины и другие, когда произошло вопиющее нарушение международного права, в конце закончится тем, что правопорядок восстановится. Я абсолютно убежден, что рано или поздно Крым опять станет украинским", - заявил Левитс.

Он добавил, что объединение вроде Крымской платформы было бы очень кстати для стран Балтии тогда, когда они находились под оккупацией - чтобы постоянно напоминать о вопросах на международном уровне.

Эгилс Левитс напомнил, что Латвия среди первых согласилась принять участие в Крымской платформе, а в парламенте страны создана группа депутатов для поддержки платформы.

"Возможно, другим парламентам также следует учредить такие группы поддержки. Мы будем инициировать создание такой группы и в международных парламентских ассоциациях как Парламентская ассамблея НАТО и подобные. Все это будет способствовать целям Крымской платформы - сохранить вопрос Крыма в международной повестке дня", - добавил президент Латвии.