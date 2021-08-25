На берег іспанської лагуни вимило тонни мертвої риби

На берег іспанської лагуни Мар-Менор в провінції Мурсія в останні дні вимило тонни мертвої риби.

Про це йдеться в публікації BBC, повідомляє "Європейська правда".

Місцева влада вважає, що причиною стала нещодавня спекотна погода. Але екологи звинувачують місцеве сільське господарство у погіршенні якості води.

Регіональний уряд відчуває зростаючий тиск, щоб врятувати лагуну, яка роками страждає від екологічних проблем. Тому він надіслав запит центральному уряду з проханням оголосити Мар-Менор зоною лиха.

Розташована на південно-східному узбережжі Середземного моря, лагуна колись була туристичною перлиною і активним місцем проживання морських видів. Але стан води в останні роки погіршився, що призвело до деградації екосистем і масової загибелі риби в 2016 і 2019 роках.

Представники Всесвітнього фонду дикої природи вважають, що основною причиною останньої загибелі риб стало "забруднення в результаті інтенсивного сільського господарства в цьому районі". Екологи пояснили високу смертність риби нестачею кисню в воді.

Екологи кажуть, що у забруднених високими рівнями хімічних речовин водах розростаються водорості, які блокують сонячне світло. У результаті знижується вміст кисню в воді, що ускладнює виживання організмів.

Екологічна криза створила політичну напруженість між лівим центральним урядом і консервативним регіональним урядом, які звинувачують один одного в бездіяльності.