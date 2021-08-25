На берег испанской лагуны вымыло тонны мертвой рыбы
На берег испанской лагуны Мар-Менор в провинции Мурсия в последние дни вымыло тонны мертвой рыбы.
Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".
Местные власти считают, что причиной стала недавняя жаркая погода. Но экологи обвиняют местное сельское хозяйство в ухудшении качества воды.
Региональное правительство испытывает возрастающее давление, чтобы спасти лагуну, которая годами страдает от экологических проблем. Поэтому он послал запрос центральному правительству с просьбой объявить Мар-Менор зоной бедствия.
Расположена на юго-восточном побережье Средиземного моря, лагуна когда была туристической жемчужиной и активным местом обитания морских видов. Но состояние воды в последние годы ухудшилось, что привело к деградации экосистем и массовой гибели рыбы в 2016 и 2019 годах.
Представители Всемирного фонда дикой природы считают, что основной причиной последней гибели рыб стало "загрязнение в результате интенсивного сельского хозяйства в этом районе". Экологи объяснили высокую смертность рыбы нехваткой кислорода в воде.
Экологи говорят, что в загрязненных высокими уровнями химических веществ водах разрастаются водоросли, которые блокируют солнечный свет. В результате снижается содержание кислорода в воде, что затрудняет выживание организмов.
Экологический кризис создал политическую напряженность между левым центральным правительством и консервативным региональным правительством, которые обвиняют друг друга в бездействии.