На берег испанской лагуны вымыло тонны мертвой рыбы

На берег испанской лагуны Мар-Менор в провинции Мурсия в последние дни вымыло тонны мертвой рыбы.

Об этом говорится в публикации BBC, сообщает "Европейская правда".

Местные власти считают, что причиной стала недавняя жаркая погода. Но экологи обвиняют местное сельское хозяйство в ухудшении качества воды.

Региональное правительство испытывает возрастающее давление, чтобы спасти лагуну, которая годами страдает от экологических проблем. Поэтому он послал запрос центральному правительству с просьбой объявить Мар-Менор зоной бедствия.

Расположена на юго-восточном побережье Средиземного моря, лагуна когда была туристической жемчужиной и активным местом обитания морских видов. Но состояние воды в последние годы ухудшилось, что привело к деградации экосистем и массовой гибели рыбы в 2016 и 2019 годах.

Представители Всемирного фонда дикой природы считают, что основной причиной последней гибели рыб стало "загрязнение в результате интенсивного сельского хозяйства в этом районе". Экологи объяснили высокую смертность рыбы нехваткой кислорода в воде.

Экологи говорят, что в загрязненных высокими уровнями химических веществ водах разрастаются водоросли, которые блокируют солнечный свет. В результате снижается содержание кислорода в воде, что затрудняет выживание организмов.

Экологический кризис создал политическую напряженность между левым центральным правительством и консервативным региональным правительством, которые обвиняют друг друга в бездействии.