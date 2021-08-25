Швейцарському супермаркету довелось виправдовуватись через кавун за $111

В Цюриху супермаркету, який виставив на продаж кавун за $111, довелось виправдовуватись через ціну - магазин заявляє, що ягода того коштує, оскільки вирощена органічно і прибула до Швейцарії залізницею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Швейцарія відома своїми високими цінами, в тому числі на імпортні фрукти і овочі. Однак кавун, який продається в Цюриху за понад 100 франків ($111), привернув увагу ЗМІ, і вважається, що його ціна є найвищою, яку коли-небудь встановлювали за окремий кавун.

Спершу новину про захмарну ціну кавуна опублікував портал фінансових новин Цюриха Inside Paradeplatz, а пізніше її підхопили і інші новинні агентства.

14-кілограмовий органічний кавун коштує 101,50 швейцарських франка або приблизно 7 франків за кілограм. Він продається в цюрихському універмазі Globus, який стверджує, що ціна ягоди виправдана через її рідкість і органічне виробництво.

"Такі великі кавуни зустрічаються вкрай рідко", - сказала прессекретар Globus Франциска Гемперле швейцарському таблоїду Blick.

"Ми отримуємо їх від невеликого ексклюзивного постачальника в Італії, який приділяє особливу увагу якості та навколишньому середовищу", - додала вона.

Гемперле сказала, що вартість кавуна є високою у тому числі через шлях доставки. Кавуни доставляють залізницею, щоб гарантувати, що вони прибудуть без пошкоджень.