Швейцарскому супермаркету пришлось оправдываться из-за арбуза за $111

В Цюрихе супермаркету, выставившему на продажу арбуз за $ 111, пришлось оправдываться из-за цены - магазин заявляет, что ягода того стоит, поскольку выращена органически и прибыла в Швейцарию по железной дороге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Швейцария известна своими высокими ценами, в том числе на импортные фрукты и овощи. Однако арбуз, который продается в Цюрихе более чем за 100 франков ($111), привлек внимание СМИ, и считается, что его цена является самой высокой, которую когда-либо устанавливали за отдельный арбуз.

Сначала новость о заоблачной цене арбуза опубликовал портал финансовых новостей Цюриха Inside Paradeplatz, а позже ее подхватили и другие новостные агентства.

14-килограммовый органический арбуз стоит 101,50 швейцарского франка, или около 7 франков за килограмм. Он продается в цюрихском универмаге Globus, который утверждает, что цена ягоды оправдана из-за ее редкости и органического производства.

"Такие большие арбузы встречаются крайне редко", - сказала пресс-секретарь Globus Франциска Гемперле швейцарскому таблоиду Blick.

"Мы получаем их от небольшого эксклюзивного поставщика в Италии, который уделяет особое внимание качеству и окружающей среде", - добавила она.

Гемперле сказала, что стоимость арбуза высока в том числе из-за пути доставки. Арбузы доставляют по железной дороге, чтобы гарантировать, что они прибудут без повреждений.