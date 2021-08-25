НАТО відправить у Литву групу підтримки у боротьбі з гібридними загрозами

Головний політичний орган НАТО - Північноатлантична рада - в середу одноголосно ухвалив направити в Литву групу підтримки в боротьбі з гібридними погрозами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Раніше Литва звернулася в НАТО з питання про виділення такої групи через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю.

Експерти Альянсу будуть аналізувати можливі сценарії гібридної кампанії, поточні та потенційні ризики, представляти пропозиції щодо стратегічної комунікації та підготовки до можливих інцидентів.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що група НАТО прибуде до Литви на початку вересня.

Міністр заявив, що прибуття групи підтримки в боротьбі з гібридними загрозами свідчить, що союзники відповідально оцінюють геополітичний контекст Литви і готові до будь-яких можливих інцидентів.

"Ми маємо справу з гібридною агресією режиму Лукашенка проти Литви. Прибуття групи НАТО важливо не тільки для вирішення створюваних гібридною агресією проблем - в міжнародному масштабі недружньому сусіду ще раз доведено, що в цій боротьбі ми не одні, у нас є союзники, з якими ми тісно співпрацюємо, і в кризових ситуаціях ми можемо отримати їх рішучу підтримку", - заявив Анушаускас.

В Литву через кордон з Білоруссю в цьому році потрапили понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. У Литві називають потоки незаконної міграції гібридною агресією білоруського режиму.