НАТО отправит в Литву группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами

Главный политический орган НАТО - Североатлантический совет - в среду единогласно постановил направить в Литву группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Ранее Литва обратилась к НАТО с вопросом о выделении такой группы из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Эксперты Альянса будут анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовки к возможным инцидентов.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.

Министр заявил, что прибытие группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами свидетельствует, что союзники ответственно оценивают геополитический контекст Литвы и готовы к любым возможным инцидентам.

"Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем - в международном масштабе недружественного соседа еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку", - заявил Анушаускас.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве называют потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.