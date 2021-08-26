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У Лондоні затримали чоловіка, що ймовірно ввів шприцом невідому речовину в продукти у супермаркеті

Четвер, 26 серпня 2021, 08:48

У Лондоні 25 серпня затримали чоловіка за підозрою у тому, що він шприцом ввів в низку продуктів у супермаркетах невідому речовину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Чоловіка затримали за підозрою в отруєнні продуктів з метою завдати шкоди або посіяти паніку. Підозрюють, що постраждали в основному ковбасні вироби та напівфабрикати, які розігріваються у мікрохвильових печах. 

У зв’язку з інцидентом призупинили роботу трьох магазинів на заході міста - супермаркетів Sainsbury's, Tesco та Waitrose, а покупцям, які придбали там їжу ввечері у середу, рекомендують викинути її. 

"Наразі невідомо, скільки продуктів ушоджені, та що було у шприцах. Проводиться розслідування з метою встановити, чи могли постраждати інші магазини у цьому районі", - повідомила поліція Лондона.

Нагадаємо, в одному з університетів у Німеччині розслідують інцидент з отруєнням 7 людей, яке ймовірно було умисною атакою. 

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Велика Британія
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