У Лондоні затримали чоловіка, що ймовірно ввів шприцом невідому речовину в продукти у супермаркеті

У Лондоні 25 серпня затримали чоловіка за підозрою у тому, що він шприцом ввів в низку продуктів у супермаркетах невідому речовину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Чоловіка затримали за підозрою в отруєнні продуктів з метою завдати шкоди або посіяти паніку. Підозрюють, що постраждали в основному ковбасні вироби та напівфабрикати, які розігріваються у мікрохвильових печах.

У зв’язку з інцидентом призупинили роботу трьох магазинів на заході міста - супермаркетів Sainsbury's, Tesco та Waitrose, а покупцям, які придбали там їжу ввечері у середу, рекомендують викинути її.

🚨🚨Emergency Alert 🚨🚨@metpoliceuk have arrested a man this evening on suspicion of contaminating food at 3 supermarkets in Fulham Palace Road. The supermarkets - Tesco, Waitrose and Sainsbury's - have closed and crime scenes are in place.