В Лондоне задержали мужчину, вероятно вколовшего неизвестное вещество в продукты в магазине

В Лондоне 25 августа задержали мужчину по подозрению в том, что он шприцем ввел в ряд продуктов в супермаркетах неизвестное вещество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мужчину задержали по подозрению в отравлении продуктов с целью причинить вред или посеять панику. Подозревают, что пострадали в основном колбасные изделия и полуфабрикаты, которые разогреваются в микроволновых печах.

В связи с инцидентом приостановили работу трех магазинов на западе города - супермаркетов Sainsbury's, Tesco и Waitrose, а покупателям, которые приобрели там еду вечером в среду, рекомендуют выбросить ее.

"Пока неизвестно, сколько продуктов пострадали, и что было в шприцах. Проводится расследование с целью установить, могли ли пострадать другие магазины в этом районе", - сообщила полиция Лондона.

Напомним, в одном из университетов в Германии расследуют инцидент с отравлением 7 человек, которое вероятно было умышленной атакой.