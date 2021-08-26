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Робота в Чехії і Польщі: на які вакансії можуть розраховувати українські заробітчани

Четвер, 26 серпня 2021, 10:24

Попри пандемію коронавірусу, популярні серед українських заробітчан Чехія та Польща уже сьогодні потребують нових робочих рук.

Про це йдеться у партнерському матеріалі на сайті "Європейської правди", створеному за підтримки компанії EWL GROUP.

Зокрема, Чехія неспроможна самостійно забезпечити відповідну кількість персоналу в багатьох галузях промисловості. За даними з квітня 2021 року, у Чехії зареєстровано понад 350 тисяч вакансій.

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Не вистачає мулярів, покрівельників, теслярів, зварювальників, сантехніків, а також працівників на промисловому виробництві. Згідно з останнім підрахунком Євростату, у Чехії - рекордний у Європі показник вакансій до загальної кількості робочих місць.

Водночас у Польщі у червні 2021 році безробіття було на рівні 3,6%  - це третій показник в ЄС після Чехії та Нідерландів. Попит на робітників, і низько-, і висококваліфікованих, продовжує зростати.

Як і в Чехії, у Польщі не вистачає працівників у промисловій та будівельній галузях, складських робітників, зварювальників та слюсарів. Після часткового зняття карантинних обмежень та відновлення роботи готелів і ресторанів дефіцит робочої сили відчувається у сфері послуг.

Іноземці становлять невід’ємну частину польського ринку праці. Вони беруться за роботу, де є дефіцит кадрів, і таким чином зменшують кадровий голод. Дослідження кон’юнктури Національного банку Польщі свідчить, що головною перешкодою для нових інвестицій є брак людських ресурсів.

Читайте більше у статті: Куди їдуть працювати українці: порівнюємо Польщу та Чехію.

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