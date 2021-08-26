Работа в Чехии и Польше: на какие вакансии могут рассчитывать украинцы

Несмотря на пандемию коронавируса, популярным среди украинцев в поисках работы Чехии и Польше уже сегодня нужны новые рабочие руки.

Об этом говорится в партнерском материале на сайте "Европейской правды", созданном при поддержке компании EWL GROUP.

В частности, Чехия может самостоятельно обеспечить соответствующее количество персонала во многих отраслях промышленности. По данным за апрель 2021 года, в Чехии зарегистрировано более 350 000 вакансий.

Не хватает каменщиков, кровельщиков, плотников, сварщиков, сантехников, а также работников на промышленном производстве. Согласно последним подсчетам Евростата, в Чехии - рекордный в Европе показатель вакансий от общего количества рабочих мест.

В то же время в Польше в июне 2021 года безработица была на уровне 3,6% - это третий показатель в ЕС после Чехии и Нидерландов. Спрос на рабочих, и низко-, и высококвалифицированных, продолжает расти.

Как и в Чехии, в Польше не хватает работников в промышленной и строительной отраслях, складских рабочих, сварщиков и слесарей. После частичного снятия карантина и восстановления работы гостиниц и ресторанов дефицит рабочей силы ощущается в сфере услуг.

Иностранцы составляют неотъемлемую часть польского рынка труда. Они берутся за работу, где есть дефицит кадров, и таким образом уменьшают кадровый голод. Исследование конъюнктуры Национального банка Польши свидетельствует, что главным препятствием для новых инвестиций является нехватка человеческих ресурсов.

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