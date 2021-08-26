В Іспанії обвалився житловий будинок, під завалами знайшли тіло підлітка
Рятувальники в іспанському прибережному місті Пеніскола вранці у четвер знайшли тіло підлітка у уламках обваленого житлового будинку і повідомили, що все ще шукають ще одну зниклу людину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Мер міста Пеніскола Андрес Мартінес розповів, що хлопчикові було близько 15 років і він перебував у триповерховій будівлі, яка з невідомих причин обвалилася у середу ввечері в регіоні Валенсія на східному узбережжі Іспанії.
Рятувальники продовжують шукати матір загиблого хлопчика.
Близько 140 пожежників та персоналу швидкої допомоги працювали всю ніч і близько опівночі врятували чоловіка, який був похований під уламками, повідомила місцева влада.
"Він був повністю заблокований плитою, і будь-який неправильний маневр мав би фатальні наслідки", - сказав пожежник Карлос Верчілі.
За даними іспанських ЗМІ в результаті обвалу були пошкоджені сусідні будівлі і переселенню підлягають до 30 осіб.