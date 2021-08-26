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В Іспанії обвалився житловий будинок, під завалами знайшли тіло підлітка

Четвер, 26 серпня 2021, 13:20

Рятувальники в іспанському прибережному місті Пеніскола вранці у четвер знайшли тіло підлітка у уламках обваленого житлового будинку і повідомили, що все ще шукають ще одну зниклу людину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мер міста Пеніскола Андрес Мартінес розповів, що хлопчикові було близько 15 років і він перебував у триповерховій будівлі, яка з невідомих причин обвалилася у середу ввечері в регіоні Валенсія на східному узбережжі Іспанії.

Рятувальники продовжують шукати матір загиблого хлопчика.

Близько 140 пожежників та персоналу швидкої допомоги працювали всю ніч і близько опівночі врятували чоловіка, який був похований під уламками, повідомила місцева влада.

"Він був повністю заблокований плитою, і будь-який неправильний маневр мав би фатальні наслідки", - сказав пожежник Карлос Верчілі.

За даними іспанських ЗМІ в результаті обвалу були пошкоджені сусідні будівлі і переселенню підлягають до 30 осіб.

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Іспанія
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