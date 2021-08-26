В Испании рухнул жилой дом, под завалами нашли тело подростка

Спасатели в испанском прибрежном городе Пенискола в четверг утром нашли тело подростка в обломках обрушившегося жилого дома и сообщили, что все еще ищут еще одного пропавшего человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мэр города Пенискола Андрес Мартинес рассказал, что мальчику было около 15 лет и он находился в трехэтажном здании, которое по неизвестным причинам обвалилось в среду вечером в регионе Валенсия на восточном побережье Испании.

Спасатели продолжают искать мать погибшего мальчика.

Около 140 пожарных и персонала скорой помощи работали всю ночь и около полуночи спасли из-под обломков мужчину, сообщили местные власти.

"Он был полностью заблокирован плитой, и любой неправильный маневр имел бы фатальные последствия", - сказал пожарный Карлос Верчили.

По данным испанских СМИ в результате обвала были повреждены соседние здания и переселению подлежат до 30 человек.