У Франції видання "Майн кампф" стало літнім бестселером попри ціну у 100 євро

Французьке видання гітлерівської "Майн кампф" ("Моя боротьба") перетворилося на літній бестселер, попри високу ціну і спроби видавців обмежити просування книги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Видавництво Fayard замовило другий тираж після того, як перші 10 000 примірників були розкуплені за два місяці. Переклад з великою кількістю анотацій продається за 100 євро.

Інтерес до книги поширився в основному в Інтернеті, оскільки видавці порадили книгарням не виставляти її та відмовилися постачати її в торгові центри та гіпермаркети. Сайтам Amazon і Fnac було запропоновано змінити свої алгоритми, щоб книга не потрапляла в списки бестселерів.

Представник видавництва Софі Хогг сказала, що високі продажі були задовільними, "тому що це визнання роботи істориків".

"Журналісти, торгові представники і книжкові магазини зрозуміли нашу ініціативу", - сказала вона. Проте відоме видавництво було розчароване тим, що кілька університетських бібліотек відхилили пропозицію про безкоштовні примірники.

Ліві оглядачі і деякі історики розкритикували рішення опублікувати нацистський маніфест. Жан-Люк Меланшон, лідер лівої партії "Нескорена Франція", закликав видавництво не випускати книгу. "Який сенс в тому, щоб більше людей дізналися про злочинні нісенітниці, який вона містить?", - сказав він.

У відповідь видавництво заявило, що книга під назвою "Історизація зла: критичне видання "Майн кампф" є фундаментальним джерелом для розуміння історії 20 століття.

Історики та єврейські організації підтримали публікацію, заявивши, що викриття просторікувань Гітлера у двох томах буде протиотрутою від необроблених перекладів, поширених у Франції, заснованих на пронацистському перекладі 1934 року.

У червні копію книги Гітлера знайшли ​​у 28-річного Дам'єна Тареля, монархіста, який дав ляпаса президенту Еммануелю Макрону. Тареля засудили до чотирьох місяців тюремного ув'язнення.

Наукові видання книги з'явилися в інших європейських країнах після того, як авторські права, що належать федеральній землі Баварія, минули в 2016 році, і книга стала суспільним надбанням.

Прибуток від видання піде до фонду Аушвіц-Біркенау.