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Во Франции издание "Майн кампф" стало летним бестселлером несмотря на цену в 100 евро

Четверг, 26 августа 2021, 16:41

Французское издание гитлеровской "Майн кампф" ("Моя борьба") оказалось летним бестселлером, несмотря на высокую цену и попытки издателей ограничить продвижение книги.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Издательство Fayard заказало второй тираж после того, как первые 10 000 экземпляров были раскуплены за два месяца. Перевод с большим количеством аннотаций продается за 100 евро.

 

Интерес к книге распространился в основном в интернете, поскольку издатели посоветовали книжным магазинам не выставлять ее и отказались поставлять ее в торговые центры и гипермаркеты. Сайтам Amazon и Fnac было предложено изменить свои алгоритмы, чтобы книга не попадала в списки бестселлеров.

Представитель издательства Софи Хогг сказала, что высокие продажи были удовлетворительными, "потому что это признание работы историков".

"Журналисты, торговые представители и книжные магазины поняли нашу инициативу", - сказала она. Однако известное издательство было разочаровано тем, что несколько университетских библиотек отклонили предложение о бесплатных экземплярах.

Левые обозреватели и некоторые историки раскритиковали решение опубликовать нацистский манифест. Меланшон, лидер левой партии "Непокоренная Франция", призвал издательство не выпускать книгу. "Какой смысл в том, чтобы больше людей узнали о преступной чуши, которую она содержит?" - сказал он.

В ответ издательство заявило, что книга под названием "Историзация зла: критическое издание "Майн кампф" является фундаментальным источником для понимания истории XX века.

Историки и еврейские организации поддержали публикацию, заявив, что разоблачение разглагольствований Гитлера в двух томах будет противоядием от необработанных переводов, распространенных во Франции, основанных на пронацистском переводе 1934 года.

В июне копию книги Гитлера нашли у 28-летнего Дамьена Тареля, монархиста, который дал пощечину президенту Эммануэлю Макрону. Тареля приговорили к четырем месяцам тюремного заключения.

Научные издания книги появились в других европейских странах после того, как срок действия авторских прав, принадлежавших федеральной земли Бавария, закончился в 2016 году и книга стала общественным достоянием.

Прибыль от издания пойдет в фонд Аушвиц-Биркенау.

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Франция ЕвроЖизнь
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